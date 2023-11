Dassault Systemes Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei der Analyse von Dassault Systemes haben wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 65,66 Punkten, was bedeutet, dass die Dassault Systemes-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 48,63 im neutralen Bereich, sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Dassault Systemes ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Dassault Systemes-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -6,5 Prozent auf. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Höhe, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dassault Systemes-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.