Dassault Systemes Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Die Stimmung der Anleger im Hinblick auf Dassault Systemes hat sich in den letzten zwei Wochen als überwiegend positiv erwiesen, mit positiven Diskussionen an 12 Tagen und negativen an nur zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Dassault Systemes war in den letzten vier Wochen eher durchschnittlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dassault Systemes-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +15,28 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,01 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating erfolgt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine neutrale Einstufung von 44,36 und eine "Gut"-Einschätzung auf einem Level von 26,19 über einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung auf "Gut" führt.