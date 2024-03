Dassault Systemes Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Dassault Systemes ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertungskomponente für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führte. Zudem wurden 3 negative und 6 positive Signale aus den sozialen Medien extrahiert, wodurch eine "Gut" Empfehlung abgeleitet werden konnte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Dassault Systemes festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten wurde dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgte. Zusammengefasst erhielt Dassault Systemes in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Dassault Systemes wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,54 Punkten und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,16 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse wurde der aktuelle Kurs von Dassault Systemes von 41,64 EUR im Vergleich zum GD200 (40,35 EUR) als "Neutral" bewertet, während der GD50 bei 43,74 EUR einen Abstand von -4,8 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Dassault Systemes basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.