Dassault Aviation Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dassault Aviation wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 60,4, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Dassault Aviation daher aufgrund des RSI mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +0,41 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -2,27 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Dassault Aviation in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch das Unternehmen erneut eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusätzlich zur harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung zur Einschätzung von Aktienkursen herangezogen werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" für die Betrachtung der Stimmung, was darauf hinweist, dass Dassault Aviation in Bezug auf das Sentiment positiv eingestuft werden muss.