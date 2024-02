Dassault Aviation Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Dassault Aviation liegt bei 30,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 46,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der für die Dassault Aviation-Aktie bei 178,07 EUR für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 180,9 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,59 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 178,08 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (+1,58 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Dassault Aviation-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiterer Faktor, der zur Bewertung einer Aktie herangezogen wird, ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Dassault Aviation zeigte dabei eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dassault Aviation zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Dassault Aviation bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".