Dassault Aviation Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Dassault Aviation-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen bei einem Durchschnitt von 178,37 EUR für den Schlusskurs gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 179,8 EUR, was einer Differenz von +0,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 184,12 EUR wurde analysiert und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was eine Abweichung von -2,35 Prozent bedeutet. Somit erhält die Dassault Aviation-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Dassault Aviation besonders positiv diskutiert, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An den meisten Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, doch aktuell dominieren wieder positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Dassault Aviation-Aktie derzeit 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,42 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung der Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Insgesamt zeigt sich hier eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Dassault Aviation-Aktie führt.