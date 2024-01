Dassault Aviation Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse von Dassault Aviation weist darauf hin, dass sich die Aktie aktuell in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 178,51 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 184,8 EUR nur geringfügig davon abweicht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, wo der letzte Schlusskurs von 183,22 EUR ebenfalls nah am Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dassault Aviation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt eine positive Anlegerstimmung wider, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Dassault Aviation bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.