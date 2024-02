Dassault Aviation Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Dassault Aviation ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hinweist, während an insgesamt drei Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Dassault Aviation auf 7-Tage-Basis bei 24,87 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung, und Dassault Aviation wird hier mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Aktie von 182,1 EUR und die Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, da die Entfernung vom GD50 und GD200 jeweils geringfügig positiv ist.

Die Analyse der Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält Dassault Aviation auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien, während die technische Analyse gemischte Signale liefert. Die Aktie bekommt daher eine gemischte Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.