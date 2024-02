Dassault Aviation Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen ergibt, dass die Dassault Aviation-Aktie in den letzten Wochen neutral bewertet wird. Die Stimmung der Anleger hat sich nicht signifikant verändert, und die Diskussionen über das Unternehmen waren auch nicht auffällig intensiver als üblich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Dassault Aviation sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 177,94 EUR, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 178,05 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Dassault Aviation in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dassault Aviation derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal interpretiert wird. Auf der Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine gute Bewertung.