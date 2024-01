Dashang-Anleger wird’s freuen!

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie von Dashang in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz führte.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Dashang mit anderen Unternehmen der "Multiline-Einzelhandel"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -1,27 Prozent. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Dashang 7,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dashang-Aktie sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Dashang-Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Dashang somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.