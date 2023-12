Dashang Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Dashang wird nicht nur anhand von harten Faktoren bewertet, sondern auch unter Berücksichtigung von Sentiment und Buzz, also der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich verbessert, was insgesamt zu einer guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Dashang derzeit neutral bewertet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 56,49 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Auch der RSI25 ergibt mit einem Wert von 47 ein neutrales Signal. Insgesamt wird die RSI daher als neutral eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 18,38 CNH, während der aktuelle Kurs bei 17,19 CNH liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 zeigt hingegen einen neutralen Abstand, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Dashang im Vergleich zu anderen Unternehmen im zyklischen Konsumgütersektor eine Unterperformance von 8,67 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite 3,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.