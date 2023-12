Dashang Aktie: In Lauerstellung

In den letzten zwei Wochen wurde über Dashang neutral diskutiert. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings sind es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Dashang insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,33 Prozent erzielt, was 8,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 0,87 Prozent, und Dashang liegt aktuell 2,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 88 für die Dashang-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating für Dashang.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie eine Abweichung von -10,37 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt dagegen eine "Neutral"-Bewertung für Dashang. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.