Dashang Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Dashang eine Performance von -1,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dashang im Branchenvergleich um -1,27 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Dashang um 7,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Dashang in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Dashang-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,28 CNH weicht um -2,79 Prozent vom aktuellen Kurs (17,77 CNH) ab. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,2 CNH um +3,31 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Dashang besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Dashang auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI liegt dieser momentan bei 29,49 Punkten, was bedeutet, dass die Dashang-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 46,44, was bedeutet, dass Dashang hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Dashang eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.