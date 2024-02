Daseke Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Daseke-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,14 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,23 USD liegt, was eine Abweichung von +34,04 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 7,29 USD, was einer Abweichung von +12,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete Daseke in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,38 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,75 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,37 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Daseke um 235,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung im Sentiment und Buzz.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Daseke bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Straße und Schiene, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,83 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".