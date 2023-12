Daseke Aktie: Ist das noch normal?

Die aktuelle Stimmung und Meinung der Anleger zu Daseke ist neutral, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen ergab sich keine eindeutige Tendenz, wobei sowohl positive als auch negative Tage zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Insgesamt erhält Daseke daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Auch das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen keine signifikanten Veränderungen. Es wurden keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Ebenso gab es keine nennenswerte Veränderung in der Diskussion und der Anzahl der Beiträge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung zu Daseke abgegeben haben, beurteilen das Unternehmen insgesamt positiv. Von insgesamt 2 Bewertungen waren keine negativ, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Daseke liegt bei 13,5 USD, was einer möglichen Kurssteigerung von 186,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 4,72 USD liegt.

Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche hat Daseke in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -29,86 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Daseke um 164,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.