Daseke Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie von Daseke wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten positiv bewertet, wobei 1 Gut- und 0 Neutral-Bewertungen abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 12 USD, was einem potenziellen Anstieg um 47,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Daseke-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Daseke liegt auf 7-Tage-Basis bei 25 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI, dass Daseke weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daseke-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite von Daseke beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,87 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Daseke durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Daseke-Aktie.