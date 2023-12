Dart MiningL Aktie: Ein handfester Grund

Der australische Bergbaukonzern Dart Mining Nl hat in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dart Mining Nl neutral ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, während der RSI25 bei 66,67 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dart Mining Nl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD liegt, was 60% unter dem aktuellen Schlusskurs (0.016 AUD) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 AUD 20% unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusätzlich haben Analytiker die Stimmung rund um Dart Mining Nl auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass überwiegend negative Kommentare und Themen vorherrschen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt wird Dart Mining Nl sowohl hinsichtlich der technischen Analyse als auch der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.