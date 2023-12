Dart Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Jet-Aktie stattgefunden. Alle drei Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Jet-Aktie führt. Auch in jüngeren Berichten haben die Analysten die Aktie positiv bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1856,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 41,19 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite für Jet beträgt derzeit 1,6 Prozent, was über dem Durchschnitt von 0,26 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Jet-Aktie über dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung der Jet-Aktie basierend auf Analystenbewertungen, Dividendenrendite, technischer Analyse und Anleger-Sentiment.