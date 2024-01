Dart Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Jet 3 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jet vor. Die Analysten betrachten den aktuellen Kurs von 1269 GBP und erwarten eine Entwicklung von 46,31 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 1856,67 GBP ergibt. Diese Entwicklung wird als positiv angesehen und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jet mit einem Wert von 6,22 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 12. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, was die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Jet in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Das Stimmungsbild zu Jet hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Jet in dieser Kategorie.