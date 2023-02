Darmstädter Haftungsdach INNO INVEST wächst und strebt Innovationsführerschaft im Wettbewerb um Vermögensverwalter, Anlageberater und Fintechs an

Darmstadt (ots) -Wettbewerbsvorteil ist die eigens entwickelte Wealthtech- und Investment-Plattform von Deutschlands erstem BaFin-reguliertem Fintech mit Haftungsdach. Starke Kooperationen mit Interactive Brokers und FNZ ebase ermöglichen Investment-as-a-Service Angebote für Unternehmen und Endkunden.- Kostenlose Beratungs- und Protokollierungs-Software- Neuentwickeltes Order- und Advisory-Tool- Moderne API-Schnittstellen, computergestütztes Handelssystem und Robo-Advisory- Brokerage-as-a-Service für Orderrouting zu 130 Börsen für alle gängigen Investmentprodukte- Haftungsdach-Partnerschaft mit Top10 Finanzvertrieb VALUNIQ, Fintechs und einem Mix aus klassischen Beratern und Vermittlern treibt operatives Wachstum anIm Wettbewerb einzigartig - als modernes Wertpapierinstitut höchst innovativ. Dieses Motto gilt nicht nur für den hauseigenen Robo-Advisor, sondern auch für den Geschäftsbereich Haftungsdach. Dafür positioniert sich die INNO INVEST (https://inno-invest.de) nahezu konkurrenzlos als Innovationsführer im Haftungsdach-Markt. Grundlage für das innovative Angebot von hoch-modernem Investment-as-a-Service ist die eigens entwickelte Wealthtech-Plattform, die als Plug-and-Play-Lösung die gesamte Wertpapier-Wertschöpfungskette digital abbildet.Sämtliche Prozesse sind vollautomatisiert und werden stetig weiterentwickelt. Denn über die Wealthtech-Plattform steuert die INNO INVEST das eigene Private Banking und den Robo-Advisor - papierlos, effizient skalierbar und frei von Prozessbrüchen. "Was wir haben, geben wir weiter. Die am Haftungsdach angeschlossenen vertraglich gebundenen Vermittler erhalten den uneingeschränkten Zugang zur Plattform, zu allen Prozessen und auf Wunsch auch zu unserer Investment-API", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer der INNO INVEST.Für Haftungsdach-Partner bietet die INNO INVEST neben klassischen Kooperationsmodellen auch unterschiedliche Onboarding-Formate als Whitelabel oder moderne API-Schnittstellen, bspw. für Investment-Apps, an. So wird ein sicherer und verlässlicher Zugang zur Wealthtech-Plattform ermöglicht. Vermögensverwalter, Anlageberater und Fintechs können dabei die gesamte Bandbreite der Investmentmöglichkeiten, von Aktien, ETFs, Fonds, Investmentsparplänen und sogar Optionen, abrufen. "Bis auf Krypto. Wir haben uns dazu entschieden, den stark risikobehafteten Vertrieb von krypto-basierten Anlageformen an Privatkunden nicht über das Haftungsdach zu forcieren. Krypto-Fintechs erteilen wir leider eine klare Absage" sagt Stefan Schmitt.Die Wealthtech-Plattform der INNO INVEST kann allerdings noch mehr. Durch speziell entwickelte Prozesse rund um die Investment-API können Advisor von Whitelabel-Fonds oder KI- bzw. Quant-Spezialisten Handelssignale zur Umsetzung einer Asset Allokation an das INNO INVEST-Portfoliomanagement senden, wo die Platzierungen der Orders an den Börsen vollautomatisiert und compliance-überprüft umgesetzt werden."Dieses Angebot ist in dieser Form und Geschwindigkeit in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa, bis heute einzigartig", sagt Serkan Dizbay als Chief Technology Officer der INNO INVEST.Kostenlose, vollautomatisierte Beratungs- und ProtokollierungssoftwareDie INNO INVEST bietet als Haftungsdach mehr als Compliance. Allen Beratern und Vermögensverwalter wird eine kostenlose, volldigitale Beratungs-Software für die Anlageberatung und -vermittlung zur Verfügung gestellt. Die cloudbasierte "Online-Beratungswelt" und das "Order-Tool" verschaffen als integrierte Lösungen Rechtssicherheit bei der Beratung und gleichzeitig vertriebsoptimierte Vorteile im administrativen Beratungsalltag. Sämtliche Vertriebsprozesse, die Protokollierung, die Geeignetheitserklärung und der Orderprozess werden bei er INNO INVEST nahtlos und digital abgewickelt. Die papierhafte Beratung gehört damit endgültig der Vergangenheit an.Kooperationen mit Fokus auf Innovation, neuste Technologie und zukunftsgerichtete Finanzvertriebe"Moderne Berater, Vermögensverwalter und insbesondere Fintechs haben gegenüber einem Haftungsdach den Anspruch an skalierbare state-of-the-art Prozesse entlang der gesamten Investment-Wertschöpfungskette. FNZ ebase bietet uns nahezu als einziger Finanztechnologieanbieter in den Bereichen Investmentdepotführung eine ausgereifte B2B-Plattform an und ist damit für uns die führende B2B-Direktbank in Deutschland", erklärt Stefan Schmitt. Um vertraglich gebundenen Vermittlern und deren Endkunden ein vollumfänglich digitales und innovatives Geschäftsmodell anbieten zu können, hat die INNO INVEST daher die vollautomatisierte Beratungs- und Protokollierungssoftware an die Depoteröffnung bei FNZ ebase gekoppelt.Auch für große Finanzvertriebe wurde die Wealthtech-Plattform bereits 2022 um eine vollautomatisierte Provisions-Abrechnungs-Software weiterentwickelt. Im Rahmen der Partnerschaft mit der VALUNIQ Investment Solutions GmbH, der Investment-Tochterfirma des Top10 Finanzvertriebs VALUNIQ AG, hat sich die INNO INVEST für das Onboarding weiterer großer Vertriebsgesellschaft gerüstet. Mit dem Fintech Aledius, zuständig für die Generierung von KI-basierten Handelssignalen und -empfehlungen, konnte die INNO INVEST europaweit als erster Vermögensverwalter die neuste Generation Robo-Advisor auf Basis Künstlicher Intelligenz im Rahmen des digitalen Portfoliomanagements launchen. Die Signale liefern die Quantspezialisten Aledius, die das Produkt zusätzlich exklusiv als vertraglich gebundener Vermittler über das Haftungsdach vertreiben. Die Umsetzung der Signale zur Asset Allokation und die Platzierung der Orders an den Börsen erfolgt dann vollautomatisiert über die Wealthtech-Plattform der INNO INVEST.Über die INNO INVESTGegründet wurde die INNO INVEST 2014 als BaFin-reguliertes Vermögensverwaltungsinstitut für Privatkunden und Unternehmer. Heute setzt die INNO INVEST als Wertpapierinstitut und Fintech neue Maßstäbe als digitaler Private Banking-Anbieterund Robo-Advisor. Zudem bietet die INNO INVEST ein Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler und als Fintech für Investment-Fintechs die Wealthtech-Plattform und Investment-as-a-Service an. Die Wealthtech-Plattform der INNO INVEST ist ausgerichtet auf Geschäftsmodelle entlang der Wertpapier-Wertschöpfungskette und im Bereich der Vermögensanlage. Darüber hinaus bietet die INNO INVEST innovative Lösungen auf den Gebieten Investment-APIs, Robo-Advisory und digitaler, MiFID II-konformer Beratungssoftware. Die INNO INVEST versteht sich als geräuschloser Haftungsdach-Partner und innovativer Abwickler sowie Compliance-Schnittstelle für vertraglich gebundene Vermittler.