Darling Ingredients veröffentlicht ESG-Bericht 2022

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3658870-1&h=3858265930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3658870-1%26h%3D3792421607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.) (NYSE: DAR) hat seinen ESG-Bericht 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3658870-1&h=201825779&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3658870-1%26h%3D620687199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252Fcsr%252Fesg%26a%3D2022%2BESG%2BReport&a=ESG-Bericht+2022) veröffentlicht, der einen ausführlichen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf die wichtigsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele im Jahr 2021 gibt.„Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, der Kreativität und Innovation bei der weiteren Dekarbonisierung vorantreiben wird", erklärte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und Chief Executive Officer. „Unser ESG-Bericht zeigt auf, wie Darling Ingredients weiterhin die Zukunft erneuert, umfunktioniert und neu erfindet und mit den Interessenvertretern zusammenarbeitet, um zu einer besseren Welt und zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen."Zu den im Bericht hervorgehobenen bemerkenswerten Ergebnissen für 2021 gehören:- Einsetzung eines ESG-Ausschusses im Verwaltungsrat;- 25 Mio. USD in Verbesserungen der Energie- und Wassereffizienz investiert;- 18 % zur Erreichung des kurzfristigen Ziels des Unternehmens für die Energieintensität pro Produktionseinheit im Bereich Kollagen/Gelatine;- Produktion von 372 Millionen Litern erneuerbarem Diesel, voraussichtlich mehr als 750 Millionen Liter im Jahr 2022;- Senkung der weltweiten Wasserverbrauchsmenge um 1,8 %, womit das Unternehmen sein Ziel für 2025 zu 36 % erreicht hat; und- etwa die Hälfte der Darling-Anlagen in wasserarmen Gebieten gaben 47 % mehr Wasser an die Umwelt zurück, als sie verbrauchten.Der Bericht orientiert sich am Kernstandard der Global Reporting Initiative (GRI) und bildet die Fortschritte von Darling Ingredients anhand von Kennzahlen ab, die im Rahmen der wichtigsten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen definiert sind. Der Bericht enthält erstmals Informationen, die mit der Task Force für klimabezogene Finanzinformationen (TCFD) abgestimmt sind.Informationen zu DarlingDarling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und ein führender Produzent von erneuerbarer Energie ist. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3658870-1&h=3146548747&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3658870-1%26h%3D2545553438%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.50climateleaders.com%252Fdarling-ingredients-the-greenest-company-on-the-planet%252F%26a%3Dsustainability%2Bleader&a=f%C3%BChrend+im+Bereich+Nachhaltigkeit) anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 15 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.Kontakt:Suann GuthrieVP Investorenpflege, Nachhaltigkeit und Kommunikation(469) 214-8202; suann.guthrie@darlingii.comJillian FlemingDirektorin für globale Kommunikation(972) 5451-7115; jillian.fleming@darlingii.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/darling-ingredients-veroffentlicht-esg-bericht-2022-301634926.htmlOriginal-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell