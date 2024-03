Darling Ingredients Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Darling Ingredients auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Darling Ingredients in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Dividende: Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 8,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 8,22) liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik von Darling Ingredients als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Analysteneinschätzung: Die Aktie von Darling Ingredients wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Darling Ingredients aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (70,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 56,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 44,91 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Darling Ingredients daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Darling Ingredients-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 51,68 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,91 USD (-13,1 Prozent Unterschied), weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (43,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,57 Prozent). Daher erhält Darling Ingredients in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.