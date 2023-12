Darling Ingredients Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Unternehmen Darling Ingredients schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelindustrie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,8 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,8 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkurse hat Darling Ingredients im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -16,63 Prozent erzielt, was mehr als 169 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,12 Prozent, und auch hier liegt Darling Ingredients mit 4,51 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Darling Ingredients diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen eine positive Stimmung, ohne negative Diskussionen. Die Anleger waren insgesamt an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger ebenfalls vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Darling Ingredients liegt bei 35,69 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 32,98 Punkten führt zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt wird Darling Ingredients daher auf der Basis des RSI mit "Neutral" bewertet.