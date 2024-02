Darling Ingredients Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment für Darling Ingredients hat sich in den letzten zwei Wochen positiv entwickelt, wobei an acht Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Darling Ingredients im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,97 Prozent erzielt, was 114,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Nahrungsmittelaktien beträgt 48,73 Prozent, und Darling Ingredients liegt aktuell 84,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Darling Ingredients liegt derzeit bei 9,29, was 70 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Darling Ingredients zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.