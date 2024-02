Darling Ingredients Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Darling Ingredients hat sich in den letzten Wochen stark eingetrübt. Laut dem Anleger-Sentiment waren die Diskussionen über das Unternehmen überwiegend negativ, wobei in den letzten zwei Wochen an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Daher hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Darling Ingredients bei 53,75 USD liegt, während die Aktie selbst bei 42,32 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -21,27 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 45,41 USD, was einem Abstand von -6,8 Prozent entspricht und auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Darling Ingredients deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als nicht außergewöhnlich gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Analysten-Einschätzungen zeigt, dass die Darling Ingredients-Aktie in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 78,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 85,89 Prozent entspricht und zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten also eine Einschätzung als "Gut" für die Darling Ingredients-Aktie.