Darling Ingredients Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Darling Ingredients liegt bei 72,56, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 42,48 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Darling Ingredients veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Darling Ingredients-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,04 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 47,34 USD weicht daher um -15,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 45,65 USD auf ähnlichem Niveau (+3,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Darling Ingredients-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Darling Ingredients in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,63 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -5,82 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Darling Ingredients sogar um 174,08 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.