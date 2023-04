Darling Ingredients Aktie: Droht das Ende oder gibt es noch Hoffnung?

Laut Analysten wird die Darling Ingredients Aktie momentan mit einem “Gut” Rating bewertet. Dieses Ergebnis basiert auf 4 “Gut”-, 2 “Neutral”- und keiner einzigen negativen Bewertung innerhalb der letzten drei Monate. Betrachtet man nur den vergangenen Monat, so gibt es ebenfalls 4 positive Empfehlungen und keine negativen Bewertungen von Institutionen. Somit ist die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht ein attraktives Anlageobjekt.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt dabei USD 93.00, was einem Aufwärtspotenzial von 80.86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von USD 51.92 entspricht.

Dies macht die Darling Ingredients Aktie zu einer vielversprechenden Investition mit viel Potential für Investoren auf der Suche nach einer renditestarken Anlagemöglichkeit in dieser Branche.

