Darling Ingredients Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Darling Ingredients, ein Unternehmen aus dem Markt "Landwirtschaftliche Produkte", notiert aktuell (Stand 05:13 Uhr) mit 70.94 USD mehr oder weniger unverändert (-0.17 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Darling Ingredients nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die Darling Ingredients ist mit einem Kurs von 70,94 USD inzwischen -4,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,53 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Darling Ingredients-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Darling Ingredients vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (100,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 70,94 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Darling Ingredients eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,64. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Darling Ingredients zahlt die Börse 17,64 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,38. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.