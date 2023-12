Darktrace Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Darktrace":

Die Darktrace-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 357,7 GBP lag, was einem Unterschied von +8,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 355,77 GBP liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Darktrace-Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel 471 GBP beträgt, was einem Aufwärtspotenzial von 31,67 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Kurzfristig liegt jedoch ein "Schlecht"-Rating vor, da innerhalb eines Monats keine positiven Einschätzungen seitens der Analysten abgegeben wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Darktrace liegt bei 48,36, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 von 47 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, jedoch ein "Neutral"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen, dem Relative Strength Index und der Sentiment- und Buzz-Analyse für die Darktrace-Aktie.