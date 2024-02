Darktrace Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Darktrace auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer sozialer Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Darktrace angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung, basierend auf drei konkret berechneten Signalen (3 "Schlecht", 0 "Gut). Insgesamt wird Darktrace hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten für Darktrace vor, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Darktrace aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 471 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 349,3 GBP könnte die Aktie um 34,84 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die Darktrace-Aktie erhält somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Darktrace zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Darktrace von 349,3 GBP liegt mit +0,36 Prozent Entfernung vom GD200 (348,04 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung bei einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 350,67 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Darktrace-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.