Darktrace Aktie: Keine Panik!

Es wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Darktrace-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Darktrace-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Darktrace aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht).

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 466 GBP, was einem Aufwärtspotential von 36,22 Prozent entspricht. Der letzte Schlusskurs lag bei 342,1 GBP. Insgesamt erhält Darktrace somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Darktrace liegt bei 84,73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher erhält Darktrace in dieser Kategorie der Analyse eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73 und zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an. Insgesamt wird Darktrace daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Netz zu Darktrace war in den letzten Monaten schwach, was eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie zur Folge hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Darktrace daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält Darktrace derzeit ein "Gut"-Rating. Der GD200 liegt bei 309,71 GBP und der Aktienkurs (342,1 GBP) liegt um +10,46 Prozent darüber. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 378,03 GBP, was einer Abweichung von -9,5 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einem "Neutral"-Rating.