Darktrace Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Darktrace zwei Mal eine gute Einschätzung, einmal eine neutrale Einschätzung und einmal ein schlechtes Rating vergeben. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Darktrace aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 364,1 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 29,36 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 471 GBP. Dies wird als eine positive Einschätzung angesehen. Insgesamt erhalten institutionelle Analysten daher eine "gute" Bewertung für Darktrace.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Darktrace bei 364,1 GBP mit einer Entfernung von +9,73 Prozent vom GD200 (331,81 GBP), was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 353,5 GBP, was zu einem "neutralen" Signal führt, da der Abstand +3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Darktrace-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Darktrace wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "neutralen" Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Darktrace auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "neutrale" Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über Darktrace in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend. Daher erhält die Aktie eine "gute" Bewertung von der Redaktion. Die Aktie wurde auch häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "gutes" Rating.