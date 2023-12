Darktrace Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Darktrace":

Die Darktrace-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Die Gesamtbewertungen belaufen sich auf 2 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Im vergangenen Monat wurden keine positiven Einschätzungen und eine negative Einstufung abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 471 GBP, was eine potenzielle Performance von 31,67 Prozent darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um Darktrace in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Die technische Analyse ergibt, dass die Darktrace-Aktie auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 328,98 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 357,7 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,73 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,54 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.