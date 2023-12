Darkpulse Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

In der aktuellen Internet-Kommunikation zeigt sich eine deutlich getrübte Stimmung bei Darkpulse. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die von Analysten als "Schlecht" eingestuft wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Darkpulse eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an vier Tagen und negative Themen an sieben Tagen dominierten. Allerdings hat sich die Kommunikation in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen verändert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Darkpulse derzeit als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-Relative Strength Index (RSI) von 83,87 Punkten. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 59,85, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Darkpulse daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf Dividenden schüttet Darkpulse derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten. Mit einer Differenz von 11598,76 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

