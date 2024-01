Darkpulse Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Darkpulse bekommt von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -11546,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Darkpulse-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis (50,85) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Darkpulse derzeit positiv bewertet wird, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz beobachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.