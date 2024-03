Darkpulse Aktie: Jetzt wird es konkret!

Darkpulse hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11146.37%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Außerdem wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Darkpulse festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Darkpulse diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbereich.

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Bei Darkpulse liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 33,33 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Darkpulse auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Darkpulse aufgrund der oben genannten Punkte eine "Schlecht"-Bewertung in unserer Analyse.