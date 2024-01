DarioHealth Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dariohealth von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Dariohealth derzeit bei 1,69 USD liegt, was +15,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -44,22 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,67 Punkte, was bedeutet, dass Dariohealth weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Analysten bewerten die Aktie von Dariohealth langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung in Höhe von 255,03 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.