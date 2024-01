DarioHealth Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Dariohealth-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,98 USD, was einer Abweichung von -42,28 Prozent vom aktuellen Kurs von 1,72 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 1,43 USD, was über dem aktuellen Kurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Dariohealth-Aktie ist positiv, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird auf 6 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 248,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten Tagen war das Interesse an positiven und negativen Themen rund um Dariohealth jedoch gering.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 46,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,06 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Dariohealth-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Anleger-Sentiment, mit unterschiedlichen Bewertungen je nach Analyse- und Bewertungsmethode.