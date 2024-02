DarioHealth Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Dariohealth-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen aus charttechnischer Sicht betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,04 USD liegt, was einer Abweichung von -26,35 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 1,88 USD für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt um +8,51 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Dariohealth-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen für Dariohealth sind insgesamt positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen in den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 194,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ein gemischtes Bild. Der RSI7 beträgt 22,73, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 44,97 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Dariohealth bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".