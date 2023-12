DarioHealth Aktie: Der Knaller!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Dariohealth haben in den letzten Monaten nur schwache Aktivitäten im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen über Dariohealth besonders positiv waren. An sechs Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen negative. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Dariohealth eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung von Analysten. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf einer Kursprognose von 6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 248,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte für Dariohealth, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Dariohealth gemäß unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.