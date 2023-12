DarioHealth Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Analystenbewertung und Anlegerstimmung für Dariohealth

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Dariohealth-Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" von insgesamt 1 Analysten. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegen die durchschnittlichen Kursziele bei 6 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 237,08 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,78 USD. Insgesamt wird die Aktie von Dariohealth daher von den Analysten positiv bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Diskussionen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Dariohealth liegt bei 41,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 32,71 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer starken Aktivität geführt, was auf eine positive langfristige Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Gut" bewertet.

Diese Einschätzungen und Bewertungen von Analysten und Anlegern bieten einen Einblick in die aktuelle Situation der Dariohealth-Aktie und können Investoren bei ihren Entscheidungen unterstützen.