DarioHealth Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Dariohealth-Aktie beträgt 24,47, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 45,78, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dariohealth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (2,35 USD) weicht um -14,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,92 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+22,4 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dariohealth-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild von Dariohealth festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Dariohealth-Aktie veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".