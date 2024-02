Dare Power Dekor Home Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Dare Power Dekor Home-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 67,97 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Dare Power Dekor Home-Aktie nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,48, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Dare Power Dekor Home ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 auf, was einer positiven Differenz von +0,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dare Power Dekor Home-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,92 CNH liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 6,68 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -15,66 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung von -12,34 Prozent und somit zu einer weiteren schlechten Bewertung.

Insgesamt wird die Dare Power Dekor Home-Aktie sowohl basierend auf fundamentaler als auch technischer Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft.