Dare Power Dekor Home Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 bedeutet "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 "überkauft" ist. Dare Power Dekor Home hat derzeit einen RSI von 20,69, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,74 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Dare Power Dekor Home in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,71 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,94 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -19,75 Prozent, und Dare Power Dekor Home schnitt um 13,96 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dare Power Dekor Home neutral diskutiert, aber in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "neutral" Bewertung insgesamt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Dare Power Dekor Home bei 7,89 CNH, während die Aktie selbst bei 6,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 7,54 CNH, was einem Abstand von -9,15 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

