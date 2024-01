Dare Power Dekor Home Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Dare Power Dekor Home hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,26 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 1,34 Prozent, wobei Dare Power Dekor Home mit 5,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Dare Power Dekor Home derzeit bei 8,21 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8 CNH, was einem Abstand von -2,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,97 CNH, was einer Differenz von +0,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dare Power Dekor Home ist ebenfalls positiv, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ein "Gut"-Rating erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dare Power Dekor Home bei 12, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.