Dare Bioscience Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Dare Bioscience wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 0,47, was 100 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 104,98. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Dare Bioscience 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Dare Bioscience von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dare Bioscience-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,7 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,3153 USD, was einem Unterschied von -54,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Dare Bioscience vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Zudem erwarten die Analysten eine positive Entwicklung des Kurses um 2120,11 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 7 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".