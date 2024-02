Dare Bioscience Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Aktie der Dare Bioscience wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie bewertet, wobei 1 Analyst die Bewertung "Gut" und kein Analyst die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben hat. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates verfügbar waren, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 7 USD, was einer Erwartung von 1839,06 Prozent entspricht. Dies basiert auf einem aktuellen Schlusskurs von 0,361 USD. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Dare Bioscience derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 2,51 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Dare Bioscience in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt ist. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des Sentiments als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,6 USD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 0,361 USD lag, was einer Abweichung von -39,83 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,33 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Dare Bioscience daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei die Analysten die Aktie langfristig positiv einschätzen, während die Dividendenrendite und die technische Analyse gemischte Signale senden.