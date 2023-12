Dare Bioscience Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Dare Bioscience hat in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 0,31 USD einen Rückgang von -20,51 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt (GD50) verzeichnet, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -58,11 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Dare Bioscience als unterbewertet, da das KGV mit 0,47 insgesamt 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist, der 102,14 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Dare Bioscience-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dare Bioscience vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 7 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 2158,06 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,31 USD hindeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Dare Bioscience-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,51) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.