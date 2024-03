Dare Bioscience Aktie: Abwarten

Die fundamentale Analyse von Dare Bioscience zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 0,47 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 134,69, was einen Abstand von 100 Prozent ergibt. Auf dieser Basis wird der Titel als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Dare Bioscience zeigt aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7 USD, was einen Anstieg um 1421,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,46 USD) bedeuten würde. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der 7-Tage-RSI bei 84,62 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Dare Bioscience-Aktie ein "Neutral"-Rating.