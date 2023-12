Darden Restaurants Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Dividendenrendite von Darden Restaurants liegt derzeit bei 3,72 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 2,81 Prozent in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Darden Restaurants von Analysten insgesamt mit 15 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 164,47 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 162,49 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 1,22 Prozent prognostiziert, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der Analystenbewertungen eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Darden Restaurants.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Darden Restaurants gesprochen. An 11 Tagen überwog positive Stimmung, während an zwei Tagen negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse der Kommunikation ergab jedoch in letzter Zeit überwiegend negative Signale. Daher erhält Darden Restaurants insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Darden Restaurants liegt bei 20,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,11 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.